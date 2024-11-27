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Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL

Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret zammı için masa kurulacak. Dört toplantı yapılacak. En yüksek beklenti 24 bin 483 TL...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 14:45, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:49
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Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceklerini belirterek "Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıların ardından nihai kararını açıklayacak.

MASADA ÇEŞİTLİ FORMÜLLER VAR

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar için masada çeşitli formüller bulunuyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi. 2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

17 bin 2 lira olan asgari ücret, Merkez Bankasının yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lira, TCMB'nin 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 lira, 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gerçekleştiğinde ise 21 bin 422 lira olacak.

Yine, asgari ücret, yüzde 30 zam yapılması halinde 22 bin 102 liraya, yüzde 35 zam yapıldığında 22 bin 502 liraya, yüzde 40 zam yapılması durumunda 23 bin 802 liraya yükselecek.

24 BİN LİRAYI AŞACAK

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi ise yüzde 41,5. Eğer bu oranda zam uygulanırsa asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılması halinde ise ücret 19 bin 977 lira seviyelerinde olacak.

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