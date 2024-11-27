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5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!

5 Aralık'tan itibaren araç satışında trafik poliçesi kestirmek için tanınan 15 günlük süre kaldırılıyor. Buna göre noterden çıkmadan poliçesi kesilmesi gerekecek. Aksi halde yüzde 5 ceza uygulanacak. Sigorta acenteleri "Şirketler zarar ettikleri gerekçesiyle trafik poliçesi kesmek istemiyor. Bir poliçeyi kesmek 2 günü buluyor. Bu noterlerde kaosu artıracak" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 07:50, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:54
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5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!

5 Aralık tarihi itibarıyla araç satışlarında yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Buna göre araç satın alan kişi, noter satışı tamamlandıktan hemen sonra trafik poliçesini yaptırmak zorunda olacak. Eğer sigorta ertesi güne bırakılırsa poliçeye yüzde 5'lik bir zam uygulanacak. Ancak bu değişikliğin, hem sigorta sektörü hem de noter işlemleri açısından ciddi zorlukları beraberinde getireceği belirtiliyor.

Mevcut uygulamada araç alım-satımı sonrasında trafik sigortası yaptırmak için araç sahiplerine 15 günlük bir süre tanınıyordu. Bu süre zarfında araç sahipleri birden fazla sigorta şirketinden teklif alarak kendilerine uygun poliçeyi seçebiliyordu. Ayrıca sigorta birçok sigorta şirketi de zarar ettikleri gerekçesiyle sigorta poliçesi kesmekten imtina ediyordu. Araç alımı yapan kişi, sigorta poliçesini kestirmek için 3-5 gün zaman harcamak zorunda kalıyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu süreç artık noter işlemleri sırasında hızlıca tamamlanmak zorunda.

Sigorta sektörü temsilcileri, noter işlemleri sırasında zorunlu trafik poliçesi uygulamasının daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini belirtiyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkanı tanınması ya da poliçe kesmekten kaçınan şirketlere cezai yaptırımlar uygulanması gibi öneriler, sektörün gündeminde yer alıyor.

NOTERLERDE KAOS OLUŞACAK

Sigortacılar, bu durumun hem noterlerde yoğunluğa neden olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesiyle eksiklikler yaşanabileceğini ifade ediyor. Noterlerde halihazırda yaşanan kalabalık ve işlem sürecine bir de trafik poliçesi yükü eklendiğinde, sistemin aksama riski olduğu belirtiliyor.

Sigorta sektörü, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde zarar ettiğini sık sık gündeme getiriyor. Özel sigorta şirketleri, trafik poliçesinden kazandıkları her 100 TL'ye karşılık yaklaşık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını savunuyor. Bu nedenle birçok şirket, trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor ve kasko, konut gibi daha kazançlı alanlara yöneliyor.

Sigorta acenteleri "Uzun zamandır trafik poliçesi keserken zorluklar yaşıyoruz. Birden fazla şirketten fiyat almak zorunda kalıyoruz. Araç satışına müteakip trafik poliçesi kesilme zorunluğu kaos oluşturacak. Bu nedenle trafik poliçesi kesiminde sigorta şirketlerinin kolaylık sağlaması gerekiyor" diyor.

FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

2024, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl oldu. Fiyatlar araç grubu ve şehir bazında değişmekle birlikte, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebepleri arasında yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetleri ve değer kaybı gibi unsurlar bulunuyor.

Ayrıca, sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri yüzde 112 oranında arttı, bu da poliçe fiyatlarını doğrudan etkiledi.

KAAN ZENGİNLİ

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