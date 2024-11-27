56 ilde 'Kuyu-46' operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de mali suç örgütlerine yönelik "KUYU-46" operasyonları düzenlendi. 56 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 166 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.