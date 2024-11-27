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İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 oldu. Peki yeni yılda vergi, harç ve cezalara ne kadar zam gelecek? İşte 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezalar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 08:34, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:54
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Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre; yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı'nda zamlanacak.

İŞTE YENİ YILDA UYGULANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR..

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

Buna göre gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:

158.000 TL'ye kadar kazançlarda yüzde 15,

158.000 TL - 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

330.000 TL - 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

1.250.000 TL - 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.

EN UCUZ MTV 4.835 TL OLACAK

Her yıl araç sahiplerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL'den 4.835 TL'ye yükselecek.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 - 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL'den 8.421 TL'ye çıkacak. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükselecek. KIRMIZI IŞIK İHLALİ 2.167 TL OLACAK

Trafik para cezaları Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)

* (Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.

YURT DIŞI TELEFON HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç geçen yıl temmuz ayında 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırıldığında ise 31.692 TL olmuştu. 20225 yılında ise yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

EHLİYET HARCI 5.678 TL OLACAK

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL'den 5.678 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL'den 1.883 TL'ye yükselecek.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

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