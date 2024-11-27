Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken dikkat!
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini yeniledi. Hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağ yerine boya kullanan firmalar ifşa edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 09:20, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:32
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yapılan son testlerde bitkisel yağ yerine gıda boyası, hamburgerden dana köftesi yerine tek tırnaklı eti çıktı.
Tereyağından süt yağı harici yağ, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.