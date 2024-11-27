Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Yapılan son testlerde bitkisel yağ yerine gıda boyası, hamburgerden dana köftesi yerine tek tırnaklı eti çıktı.

Tereyağından süt yağı harici yağ, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.