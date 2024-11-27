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İyilik yapmak istedi, parasını ve telefonunu çaldırdı

Hatay'da simit yemek için girdiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan hırsız kameraya yansıdı. İş yeri sahibi, hava soğuk olduğu için kadını iş yerinin içine aldığını belirterek, "İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 09:30, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:46
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İyilik yapmak istedi, parasını ve telefonunu çaldırdı

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında simit almak için Osman Ölmez'e ait simit fırınına gelen kadın, havanın soğuk olduğunu belirterek fırının içerisine geçmek istediğini söyledi.

Kadına iyilik yapmak isteyen Ölmez, normal şartlarda içeride ürün servisi yapmamasına rağmen hava soğuk olduğu için kadını içeriye aldı. Kadın, oturduğu masanın üzerinde bulunan 10 bin TL para ve cep telefonunu alarak çantasının içerisine koyduktan sonra ayrıldı.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayda iş yeri sahibi Ölmez, telefonun lazım olması üzerine para ve telefonun çalındığını fark etti. Emniyete giderek şikayetçi olan Ölmez, yaşadıklarını anlattı.

İyilik yapmak isterken 10 bin TL'sinden ve telefonundan olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Osman Ölmez, "26 Kasım gecesi saat 03.30 sularında dükkanımıza bir kadın geliyor, gece saati kadınlara olan hassasiyetimizden dolayı çok üşüdüğünü söyledi. 'Ben içeride bir dakika oturabilir miyim?' deyince dükkanın içerisine davet ettik. Köşede bulunan masaya geçti, kamerada da göründüğü gibi telefonumu ve 10 bin TL vardı, onu da götürmüş. Gece çok yoğun olduğumuz için telefon lazım oldu. Bıraktığım yere bakınca hem telefonu hem de 10 bin TL parayı masanın üzerinden almış olduğunu fark ettim. Emniyeti aradık, geldiler ve şahıstan şikayetçi olduk. 'Amca bir çay ver' dedi, önce dışarıdayken çayı verdim, sonra 'Amca dışarısı çok soğuk, içeri geçebilir miyim?' deyince ben de 'Geç kızım' dedim ve köşedeki masaya oturdu. Dükkanda 5-6 kişi vardık, yoksa ben kimseyi içeri almıyorum. Benim masa servisim dışarıda zaten. İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

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