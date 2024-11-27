CHP'li Belediye Başkanını eleştirdi görevinden ihraç edildi

Kırşehir'de ressam Bahadır Altıok CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin söz verip almadığı Atatürk portresini belediyeden geri aldı. Ulusal ve yerel medyada yer alan haberlerden sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na kamuoyundan sert eleştiriler geldi.

İddialara göre bu olaydan sonra Kırşehir Kent Konseyine bağlı Kadın Meclisi Korosunda solist olarak görev alan ressamın iki kız kardeşi Hatice Altıok ve Rabia Altıok 24 Kasım Öğretmenler günü programında sahnede söz alan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun hakaretlerine maruz kaldı. Ekicioğlu'nun hakaretlerini kabul etmeyip davranışını ve sözlerini eleştiren kız kardeşler, Başkan Yardımcısı Nazım Köksal'ın talimatıyla, Belediye Başkanını eleştirdikleri gerekçe gösterilerek korodan ihraç edildi.

Yaşadıkları baskı ve dışlanmayı Sabah Gazetesi'ne anlatan Hatice Altıok "Abim Bahadır Altıok büyük emek ve özveri ile yaptığı ama parasını alamadığı Atatürk portresini haklı olarak gidip Kırşehir Belediyesi'nden geri alınca belediye yetkilileri bizlere düşman oldu. Abime kinlenen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaklaşık 10 yıldır solist olarak görev aldığımız Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosunun Öğretmenler Günü Programında sahnede bana,ablama ve abime karşı "Atatürk resmi üzerinden reklam yapıyorlar rantçılar,taklacılar"şeklinde hakaret etti. Bende Selahattin Ekicioğlu'na karşı bu hakaretinin ve davranışının doğru olmadığı konusunda eleştirilerde bulundum. Bu eleştirim üzerine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal talimat vererek beni ve ablamı korodan ihraç ettirdi.

BİZİM OYUMUZ İLE GELDİLER AMA BİN PİŞMAN ETTİLER...

Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal bize "Bu cürreti nereden buluyorsunuz,herkes haddini bilecek. Bu güne kadar beceriksiz bazı yöneticiler sayesinde burada kaldınız bundan sonra size geçit yok "dedi. Uğradığımız psikolojik şiddet ve baskı bizleri derinden üzdü. Bizim oylarımız ile seçilen ve demokrasiden bahsedenler,eleştirilere açığız diyenler şimdi kendilerini eleştirdiğimiz için bizleri ötekileştirdi.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ile mücadele ettiğini ifade eden Kent Konseyi Kadın Meclisi ise bu duruma sessiz kaldı. Kendimizi anlatmak için Selahattin Ekicioğlu ile görüşmek istedik ama bizi içeri bile almadılar her yerden engellendik.Belediye Başkan Yardımcıları belediye sanki onların babasının malıymış gibi hareket ediyorlar. Ama demokrasi kelimesini de ağızlarından düşürmüyorlar.

Biz Atatürkçü devletini, milletini seven insanlarız.Bizim oylarımız ile o makamlara geldiler ama bizi de bin pişman ettiler. Ötekileştirmeyi,yapılan bu haksızlıkları,hakaretleri sindiremiyoruz.Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değildir"ifadelerini kullandı.