Karısını öldürdü, polisi arayıp kendisini ihbar etti

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz A. (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz A. evden ayrılmak istedi. Buna izin vermeyen öfkeli koca, karısını yatakta boğarak öldürdü. Sadık A. daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

"Karımı öldürdüm beni gelip alın"

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.