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Altının gramı 2 bin 950 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 950 liradan satılıyor. Çeyrek altın 5 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 40 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 10:34, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:44
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Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 931 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de primle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 40 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazanarak 2 bin 648 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımlarına ilişkin fiyatlamalar varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesinin yavaş yavaş şekillenmeye başlaması siyasi belirsizliklerin biraz olsun giderilmesine yardımcı olurken, Trump'ın politikalarıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritası arasında çıkabilecek olası uyumsuzluklar yatırımcıları tedirgin etmeyi sürdüren bir başka unsur olmaya devam ediyor.

Öte yandan, dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağını öngördü." ifadesi yer aldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında politika faizini indireceğine ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle yeniden güç kazandı. Bankanın gelecek ay yüzde 63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 37 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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