İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınava giriş belgeleri yayımlandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 27 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.

7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2024-İcra) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net