İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınava giriş belgeleri yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınava giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı(2024-İcra) Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 11:05, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:04
Yazdır
İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınava giriş belgeleri yayımlandı

7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2024-İcra) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 27 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.

DİKKAT!

7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak 2024-İcra sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber