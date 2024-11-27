Suçlular jandarmanın kadrajından kaçamıyor

Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Suçlular jandarmanın kadrajından kaçamıyor

ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçluları hızla belirliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 11:13, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:13
Yazdır
Suçlular jandarmanın kadrajından kaçamıyor

Güvenlik güçleri, geliştirilen yerli ve milli ürünler sayesinde denetimlerini son teknolojiyle daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlıyor.

Yaka kamerası sayesinde personelin sahadaki süreçleri anbean kayıt altına alınıyor, suçlular hızlı bir şekilde tespit ediliyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Başçavuş Kemal Sözeri, AA muhabirine, yaka kameralarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Akıllı Yol Kontrol Noktaları ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Projesi kapsamında suçlular veya aranan kişilerin tespiti için kullanıldığını belirtti.

Sözeri, yerli ve milli imkanlarla üretilen yaka kamerasının güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline geldiğini söyledi. Mülki, adli ve diğer görevleri yerine getirirken aktif kullandıkları yaka kameralarının birçok kolaylık sağladığına işaret eden Sözeri, bu özelikleri şöyle sıraladı:

"Yaka kameraları sayesinde personel hakkındaki iddia ve şikayetleri engelleyerek güvenirliliği sağlıyor. Vatandaş memnuniyetini arttırarak şeffaflığı sağlıyor. Müdahale edilen olaylar sırasında karşılaştığımız delilleri kayıt altına alarak gerektiğinde adli makamlara sunulması açısından kolaylık veriyor. Uygulamalarda da vatandaşları fazla bekletmeden hızlı bir şekilde sorgulama imkanı tanıyor."

Yaka kamerasının teknik özeliklerine de değinen Sözeri, "Yaka kameralarımız dokunmatik ekranı sayesinde hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlıyor. Yedek bataryası sayesinde uzun süre kayıt alıyor. Aynı zamanda LED aydınlatmalarıyla da gece koşullarında kayıt yapılabilmekte." dedi.

Sözeri, kritik görevler sırasında görüntünün kesilmemesi için kayıt esnasında bataryanın değiştirilebildiğini belirterek, "Sorgulama sırasında yaka kamerasının kadrajına giren vatandaşların hızla yüz tanımasını yapılarak, kullandığımız tabletlere sorgu sonuçları iletiliyor. Bu şekilde aranan suçlular hemen tespit ediliyor." diye konuştu.

- Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları kullanılıyor

Öte yandan yaka kamerasını kullanan güvenlik güçlerinin konum bilgisi ilgili kurumla paylaşılabiliyor. Böylece, gerekli durumlarda sahadaki personelin anlık görüntüsü merkeze iletilerek gerekli iletişim sağlanıyor.

Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları kullanılan yaka kameralarındaki sistem ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.

Gelecek dönemde kullanımı yaygınlaştırılacak yaka kameralarıyla geliştirilmiş plaka tespit özelliklerinin kullanıma alınması da planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber