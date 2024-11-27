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Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar Ocak ayında bu haklarına kavuşacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 12:08, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:09
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Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edüp Üzen sosyal medya hesabından "Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazanan öğretmenelere" dair paylaşımda bulundu.

Üzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.

Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak

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