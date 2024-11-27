Bakan Tunç'tan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanunla ilgili değerlendirme

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, 14 Kasım'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Bakan Tunç, "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da; adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olan noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocuklarımızın üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.