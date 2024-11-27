TMSF başkan ve üyeleri silah taşıyabilecek
Ateşli silahlar hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkan ve üyeleri silah taşıyabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 12:25, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:25
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TMSF başkan ve üyeleri silah taşıyabilecek.
Yönetmelikteki değişiklikle, "Türkiye'de ikamet eden ve başka ülke fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan Türk vatandaşlarına silah taşıma ruhsatı verilebileceği" uygulamasına ise son verildi.