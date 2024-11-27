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4 kurum toplamda 1218 personel almak için ilana çıktı

Sağlık Bakanlığı, AFAD, TMSF ve Türkiye Şeker fabrikları çok sayıda sözleşmeli ve uzman personel almak için ilana çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 13:13, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:37
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4 kurum toplamda 1218 personel almak için ilana çıktı

AFAD 1000 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 aralık 2024

AFAD ilanı detayları için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2024

Sağlık Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak

TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2025. Son başvuru tarihi 10 OCAK 2025

TMSF ilanı detayları için tıklayınız

Türkiye Şeker Fabrikaları 133 sözleşmeli personel alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 133 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2024

Şeker Fabrikası ilanı detayları için tıklayınız

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