Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına yönelik usul ve esasları belirlendi

Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına yönelik usul ve esasları belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerin bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla okul öğrenci kulüplerinde "sosyal sorumluluk programı" ve "toplum hizmeti" kapsamında yürütülecek çalışmaların usul ve esasları belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 14:11, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:14
Yazdır
Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına yönelik usul ve esasları belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları" projesi uygulama kılavuzuna ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" ile "Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi" doğrultusunda hazırlanan kılavuz, Bakanlığa bağlı okullarda kurulan öğrenci kulüplerinde, üye öğrenciler ve danışman öğretmenler tarafından sosyal sorumluluk, sosyal fayda, sosyal etki ve toplum hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Kılavuza göre, okul öğrenci kulüplerinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde "toplum hizmeti çalışmaları", lise düzeyinde ise "sosyal sorumluluk programı" uygulanacak.

Bu kapsamda, projeyle öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak toplumsal değerlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve bütüncül gelişimini destekleyerek tüm okullarda, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

- Okul temelli planlama

Buna göre, Bakanlığa bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde her eğitim ve öğretim yılında okul temelli planlama yapılarak öncelikle öğrenci kulüpleri yoluyla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları yapılacak.

Ayrıca okul idaresinin organize edeceği sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları da hayata geçirilecek.

- Projenin uygulanması için koordinasyon ekipleri kuruldu

Projede belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, okullara yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü" ve "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü" bünyesinde koordinasyon ekipleri oluşturuldu.

Projeye ilişkin her türlü bilginin yer aldığı "ogrencikulupleri.meb.gov.tr" internet sitesi de erişime açıldı.

- Öğrenciler projelere veli izniyle katılacak

Uygulama kılavuzuna göre, öğrencilerin tümü sosyal sorumluluk programı kapsamında, üye oldukları kulüp danışman öğretmenlerince verilecek eğitimlere katılacak.

Öğrenciler ayrıca, program kapsamındaki etkinlik, görev ve projelerde ise gönüllülük esasına ve veli iznine bağlı olarak yer alacak.

- e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecek

Kulüp danışman öğretmenleri, öğrencilere eğitim verecek ve öğrenci ekiplerinin oluşturulmasının ardından etkinlik, görev ya da projeler belirlenecek. Okul eylem planları hazırlanarak faaliyetler gerçekleştirilecek ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne veri girişleri yapılacak.

Yürütülen faaliyetlerden seçilen iyi örnekler, birinci ve ikinci yarıyıl sonunda okullarda düzenlenecek "Faaliyet Haftası"nda sergilenecek.

- İlkokul ve ortaokullarda yürütülecek çalışmalar

Temel eğitim kurumları düzeyinde "toplum hizmeti çalışmaları" olarak ele alınacak öğrenci kulübü faaliyetleri, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü etkinlikleri kapsamında, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yapılacak.

Kulüp danışman öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecek etkinlik kategorileri şöyle olacak:

"Toplumsal refah ve eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar, toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalar, velilerin ve diğer paydaşların okulla işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, dezavantajlı bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmalar, spor ve sağlık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar, sanat, kültür ve bilim imkanlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmalar, milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar."

- Kent estetiğinden yeşil dönüşüme pek çok faaliyet yürütülecek

Ortaöğretim kurumları düzeyindeki öğrenci kulübü faaliyetleri ise "sosyal sorumluluk programı" olarak ele alınacak.

Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin veriler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü'ne, ilgili kulüp danışman öğretmeni tarafından, "toplum sağlığı, toplumsal sorunlar, doğa ve çevre, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenlik, sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hayvanları koruma, akran rehberliği ve öğrencilerin korunması, kent estetiği ve değer edinimi" ana başlıklarında "sosyal sorumluluk çalışması" olarak işlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber