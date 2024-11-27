Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat istifa etti. Kongreye kadar kulüp yönetimini Hüseyin Yücel yürütecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:15, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:45
Yazdır

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulunun 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber