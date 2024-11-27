Şırnak'ta 8 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan aileden 3 çocuğun tedavisi devam ederken, 5 kişi Diyarbakır'a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir evde gece yarısı sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 8 kişi etkilendi.

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