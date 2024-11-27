Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Ana sayfaHaberler

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...

ABD, Avustralya ve bir çok Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı getirilirken, Türkiye de çocukları dijital mecralardaki tehlikelere karşı korumak için adım atıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:40, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:42
Yazdır
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti. BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi. Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocuklarını yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.

YERLİ DİJİTAL OYUN

Gün, dijital oyunlar konusunda Türkiye'nin önemli gelişim sağladığını belirterek önümüzdeki hafta Dijital Oyunlar Kongresi düzenleyeceklerini kaydetti. Dijital oyunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 9 ay süren bir çalışma yürüttüklerini belirten Gün, "Bizim kamu olarak ilk düsturumuz yerli bir uygulama yapmaktı ama bu yerli uygulamanın sadece Türkiye'de kalacağı ama PEGI'nin (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) altına Türkiye'ye uygun ek bir 'case' açılırsa daha verimli olacağı noktasında ciddi görüşler oldu. Şu an bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

AKILLI TELEFON YASAĞI

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Bu sırada Daire Başkanı Şirnevai "TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'nyla bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

TUŞLU TELEFON KULLANSINLAR

Prof. Dr. Dilci de "Çocukta bir güvenlik zaafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği ortaya çıktı. Daire Başkanı Şirnevai'nin verdiği bilgiye göre dünya örneklerinden bazıları şöyle:

"* Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak.
* ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa onaylandı. 2025'ten itibaren geçerli olacak.
* Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.
* Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak.
* İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.
* Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.
* İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.
* Avustralya'da 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var.Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor. 16 yaş için yasa çalışması yapılıyor.
* Yunanistan çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor.
* İrlanda'da da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.

Sabah Gazetesi / Önder Yılmaz

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber