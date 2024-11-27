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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:44, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:44
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'nin tarım ve hayvancılık konusunda hak ettiği konuma henüz gelmediğini belirterek, bu noktada daha çok desteğin verilmesini istedi.

Kırıkkale'de tarıma dayalı sulama sistemlerinin yeterli düzeyde sağlanması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Kızılırmak Havzası'nda yer alan Kırıkkale'de, sulama alanında yaşanan aksaklıklar bir handikaptır. Kızılırmak suyundan daha fazla yararlanmak, hayati önem arz etmektedir." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un hak ettiği şekilde yönetilmediğini öne sürdü. Samsun'da kruvaziyer liman projesini eleştiren Çan, "Deniz derinliğinin en sığ, kum dolgunun en yoğun olduğu yer seçilmiş. Amaç devasa gemileri buraya getirmek. Biz bunun olmayacağını biliyoruz. Bunun bir hayal olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti iktidarında, bakanlıkların Mersin'deki yatırım programları kapsamında ulaştırma, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, enerji, tarım, kültür ve turizm gibi pek çok sektörde 218 milyar lira tutarında 2 bin 372 projenin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Mersin'e yapılan yatırımları anlatan Söylemez, bundan sonra da Mersin'e her alanda yatırımlar yapmak için durmadan çalışacaklarını ifade etti.

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