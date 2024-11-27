2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücrette zam pazarlığı, önümüzdeki ay başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret ederek, sürecin geçen seneki gibi yürütüleceğini söyledi.

TAKVİM NETLEŞİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari ücrete ilişkin, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

SON 2 YILDAKİ ASGARİ ÜCRETİN BRÜT DEĞİŞİMİ

Yıl 2024: 17.002

2023 Temmuz-Aralık 11.402,32

2023 Ocak-Haziran 8.506,80

2022 Temmuz-Aralık 5.500,35

2022 Ocak-Haziran 4.253,40

2024 Net ücret (saatlik) 75,56 TL

2023 2. Dönem (saatlik) 50,67 TL

2023 1. Dönem (saatlik) 37,80 TL

2022 2. Dönem (saatlik) 24,44 TL

2022 1. Dönem (saatlik) 18,90 TL



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İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapan komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

MASADA ÇEŞİTLİ FORMÜLLER VAR

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar için masada çeşitli formüller bulunuyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi. 2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

17 bin 2 lira olan asgari ücret, Merkez Bankasının yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lira, TCMB'nin 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 lira, 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gerçekleştiğinde ise 21 bin 422 lira olacak.

Yine, asgari ücret, yüzde 30 zam yapılması halinde 22 bin 102 liraya, yüzde 35 zam yapıldığında 22 bin 502 liraya, yüzde 40 zam yapılması durumunda 23 bin 802 liraya yükselecek.

2024'TE YÜZDE 49 ARTMIŞTI

2025 tahminini yaparken, şu bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda asgari ücret sene başında ve bir kere olarak belirlenirken, 2022'de ilk defa ocak ve temmuz olmak üzere iki defa belirlendi. Bu kapsamda 2022 yılında toplamda yüzde 80 oranında artış yapıldı. Yine 2022 yılında asgari ücret vergi dışı bırakıldı. 2023'te ise asgari ücrete yine iki kere zam yapıldı ve yıllık zam tutarı yüzde 88.70 oldu.

2024 başında ise asgari ücrete geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kere zam yapılacağı açıklansa da hem işveren hem de işçi kesiminin temmuz ortasında asgari ücretin artırılacağı yönünde beklentisi vardı. Ama arttırılmadı, sene başında asgari ücret yüzde 49 artışla brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

YÜZDE KAÇ ZAMLARDA NE KADAR ARTACAK?

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PARTİ BAŞKANLARI NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret zamları hakkında "Utanmadan gerçekleşen değil, beklenti enflasyonuna göre zam vermeyi tartışıyorlar. 'Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu asgari ücretin en az 28 bin TL olmasını gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, "Bunun altı Türk milletine eziyet olur" dedi.

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücrete ilişkin tutumlarının net olduğunu söyledi:

"Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdırlar. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı. Ve yılda iki kez güncellenerek artmalı."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin 11 bin 250 liraya kadar eridiğini söyledi. Davutoğlu, asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 lira olması gerektiğini belirtti.

Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"Bu konuda bizim normatif 'şöyle olmalı' gibi değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor. Belli süreçleri var, süreçlerini işletiyor. Çeşitli kısımları dinliyor ve bir karar veriyor. Kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz."

Şimşek: "Türkiye'de asgari ücret düşük değil"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücretin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret olduğunu öne sürdü. Şimşek konuşmasında, "Türkiye'de asgari ücret düşük değil" dedi. Şimşek, asgari ücretin 524 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. Daha sonra Şimşek, "Türkiye'de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye'nin reel büyümesi ise yüzde 5,4" dedi.

Konfederasyonlar rakam dillendirmedi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da "2025 yılı asgari ücreti için bugün hükümet yetkilileri tarafından dillendirilmeye başlayan yüzde 25'ler oranındaki bir artışı da kabul etmek söz konusu değil" diye konuştu.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in 9 Temmuz'da açıkladığı ortak talepler listesinde asgari ücretin acilen arttırılması talebi yer aldı. Üç işçi sendikası konfederasyonun ortak açıklamasında söz alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hala 'asgari ücret fazladır' demek ayıp ve günahtır. Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak. Bu yetkileri bir önceki maliye bakanına verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı" tepkisini gösterdi.

TÜSİAD ise

"Asgari ücreti beklenen enflasyona göre yaparsak adil olmuyor. Asgari ücreti gerçekleşen enflasyona göre yaparsak programı bozuyor" derken, Ankara Ticaret Odası da "Asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25 seviyesinde olması gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

Asgari ücret zammı için miting

Ayrıca Türk-İş, "Zordayız, geçinemiyoruz" eylemleri yaparak asgari ücretin arttırılması yönünde talepleri dile getirdi. Atalay, 20 Ekim Ankara mitingi öncesinde ise şöyle konuştu:

"Asgari ücreti dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor. Dört ay evvel bu konuşmanın kimseye faydası yok. Zamlara faydası var.