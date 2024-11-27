Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun bakım ünitesindeki hastaya potasyum içerikli ilaç vererek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski hemşirenin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul A.S'nin (67) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık eski hemşire D.T. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 7 hemşire, olay hakkında görgüye dayalı bilgileri olmadığını söyledi.

Bazı tanıklar, olay sonrası yaptıkları toplantıda, yetkililerce sorulması üzerine sanık D.T'nin maktul A.S'ye ilacı verdiğini kabul ettiğini, "Neden?" diye sorulması üzerine de "Hasta kötüydü, ölmek üzereydi. Ağzından köpük geliyordu. Acı çekmesin diye yaptım." dediğini öne sürdü.

Maktulün kızı H.A. ise 3 ay sonra annelerini mezardan çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Yüzüne bakmamızı istediler. Annemle birlikte biz de üç kez öldük. Kardeşimin yaşananlar nedeniyle bir anda saçı beyazladı, dişleri döküldü. Karşı taraf beraat istiyor. Ben de annemi istiyorum. Ortada cinayet var. Bilerek yaptı, cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, 2 yoğun bakım hemşiresi hakkında da haber vermedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.