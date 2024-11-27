Sağlık Bakanı: Branş bazlı randevu sorunlarını çözeceğiz

Sağlık Bakanı Prof.Dr.Kemal Memişoğlu düzenlemiş olduğu basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Memişoğlu'nun yapmış olduğu toplantıda öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Yedi kat farkı 2,5 kat farka düşürdük"

"Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz. Bugün yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) yayımladık. Biliyorsunuz Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Gelişmiş bölgelerimizde yedi kat fazla sağlık personeli vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık."