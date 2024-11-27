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Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor

Sağlık Bakanı Prof.Dr.Kemal Memişoğlu düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, Aile Hekimi kontenjanları ve Sağlık raporu fiyatlandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 17:39, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:47
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Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor

Sağlık Raporlarından ücret alınacak mı?

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aile hekimlerinin düzenlediği raporların fiyatlandırılmasına dair detayları da paylaştı. İsteğe bağlı raporların, ikinci ve üçüncü basamakta olduğu gibi ücretli olacağı ancak aile hekimliği üzerinden alınan raporların daha düşük bir ücretlendirme ile sunulacağı belirtildi. Bu uygulamayla elde edilecek gelirlerin, aile sağlığı merkezlerinin fiziki altyapısını geliştirmek için kullanılacağı açıklandı. Yetkililer, "Bu yeni bir ücret değil, zaten ikinci ve üçüncü basamakta ücretli olan raporların aile hekimliği sistemine entegre edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Doğru Tedavi, Doğru Yerde" Sağlık Bakanlığı, tedavi süreçlerinde hastaların doğru basamaklarda yönlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Aile hekimlerinin hastalarını doğrudan tedavi edebileceği veya çözüm bulabileceği hastalıkların, gereksiz yere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. "Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetleri için kilit bir noktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin rolünü güçlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

'MHRS kontenjanı, aile hekimlerinin kullanımına sunulacak'

Yeni düzenlemelerle, aile hekimleri kendi hastalarına randevu alabilecek yetkiye sahip olacak. Tüm hastanelerde yüzde 10 oranında ayrılan . Bu kontenjan, bir gün önceki mesai bitimine kadar aile hekimleri tarafından kullanılabilecek. Bu uygulama sayesinde aile hekimliği ile hastaneler arasında daha etkin bir iletişim ve koordinasyon sağlanacak.

Aile Hekimliği sistemine revize edilecek

Yeni uygulamalarla, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişim altyapısı geliştirilecek. "Önümüzdeki yıl itibarıyla, birinci basamak ve hastaneler arasında karşılıklı bilgi akışını sağlayacak yapıyı inşa edeceğiz" diyen yetkililer, aile hekimliği sisteminin modernleştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'

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