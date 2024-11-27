Özgür Özel, Silivri'ye gidiyor! Özer'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek.

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