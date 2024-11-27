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Erdoğan: Küreselleşme kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde "Küreselleşme kültürel yozlaşmayı beraberinde getirdi. Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 19:03, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:04
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Erdoğan: Küreselleşme kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu.

Küreselleşmeyle beraber kültürel yozlaşmanın gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı. K-popu çok iyi bilen ama Cem Karaca, Barış Manço, Neşet Ertaş, Kayahan'a bu toprakların sesi soluğu olan gençlerimizi gördükçe elbette üzülüyoruz, kendilerimizi sorguluyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"25 kişiyi yaşayan insan hazinemize dahil ettik. Sanat tarzımız millet olmamızı sağlayan unsurlardan biri.

Küreselleşme kültürel yozlaşmayı beraberinde getirdi. Kültürel yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına almaktadır.

Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı.

K-popu çok iyi bilen ama Cem Karaca, Barış Manço, Neşet Ertaş, Kayahan'a bu toprakların sesi soluğu olan gençlerimizi gördükçe elbette üzülüyoruz, kendilerimizi sorguluyoruz.

12 bin tarihi eserimizi ait olduğu yerle buluşturuyoruz. 60 yılda tamamlanacak kazıları 4 yıla sığdırdık. Gelecek nesillere zengin kültür hazinesi bırakacağız

Nasıl bir ağaç kökleriyle yaşarsa işte biz de millet olarak köklerimize sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyor, değerlerimizle bağımızı sağlam tutuyoruz."

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