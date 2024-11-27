Otomobil sulama kanalına uçtu; baba- oğul öldü, anne yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi-Toprakkale bağlantı yolunda meydana geldi.

Ali Bayram yönetimindeki 61 AEY 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde bulunan baba Ali Bayram, oğlu Nazır Bayram araçtan çıkarıldı. Ali Bayram'ın çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi Şeyma Mullamusa'nın ise kendi imkanlarıyla sudan çıktığı belirtildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba ve oğul, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kanal içerisindeki otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Baba ve oğlunun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.