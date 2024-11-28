28 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'taki Meryem Ana otoparkını ziyaret edecek, Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'ne katılacak.

(İzmir/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığınca ikincisi düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayları" kapsamında meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret ile 2023 yılı biyoteknoloji istatistiklerini, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Beyrut/Kudüs)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/17.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

(Alkmaar/20.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le Macaristan'da karşılaşacak.

(Debrecen/20.45)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Prag/23.00)

4- Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Macaristan , İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

(Debrecen/20.00)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Belgrad/21.30/Trento/22.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)