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Özel hastane mevzuatı sil baştan

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' nedeniyle sağlık çalışanlarının töhmet altında bırakılmaması gerektiğini söyledi. Memişoğlu, "Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 08:06, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:29
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Özel hastane mevzuatı sil baştan

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının sağlık muhabirleriyle bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel hastaneler mevzuatını tamamen yenileyeceklerini kaydeden Memişoğlu, "Özel hastanelerde mevzuat açısından bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda. Aynı bilimsel çalışma ile aynı şekilde tedavi etmek zorunda. Özel hastanelerde çok iyi örnekler, dünya çapında yapılan ameliyatlar var" dedi.

GELENEKSEL TIBBA İKİNCİL MEVZUAT

Bakanlığın tüm hizmetlerini yapılandırma aşamasında olduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız. Acil, erişkin yoğun bakım, onkoloji gibi. Hizmet alanlarımızı kontrol ederek işleyişi daha etkin hale nasıl getiririz konusunda çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Aile hekimlerine yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimleri ile ilgili konuşan Memişoğlu, "İkincil mevzuatını çıkaracağız. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Geleneksel tıpla şu andaki tıbbın entegre olarak çalışması taraftarı olan bir mantıkla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZ VE PLASTİKTE DE SIKINTI KALMAYACAK

Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntıların olduğunu, bunların da en kısa zamanda çözüleceğini belirten Memişoğlu, aile diş hekimliği konusunda üç ilde pilot uygulama yapıldığını, göz ve plastik cerrahi gibi bazı branşlardaki sıkıntıları gidermek için çalışma yürütüleceğini ifade etti. Normal doğuma teşvike yönelik çalışmaları anlatan Memişoğlu şunları söyledi: "Ebelerin etkinliğini artıracak bir mevzuat çalışmamız da var. Bu hafta veya önümüzdeki hafta yayımlanacaktır. Primer sezaryen oranının yüzde 20'nin üzerine çıktığı hastanelerle ilgili daha çok çalışacağız."

Merve Safa Akıntürk

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