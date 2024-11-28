Bakan Bolat: Enflasyonu gelecek yıl yüzde 20'lerin biraz üzerinde kapatmak için çalışıyoruz

Özel hastane mevzuatı sil baştan
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
YÖK çözüm bulamadı, eksi netçiler zirve yaptı!
YÖK çözüm bulamadı, eksi netçiler zirve yaptı!
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Enflasyonu gelecek yıl yüzde 20'lerin biraz üzerinde kapatmak için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sıkı para politikalarıyla, taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. Hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana TÜFE bazında yüzde 48 buçuğa geriledi. Dezenfilasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak. Ve Allah'ın izniyle gelecek yıl bu zamanlar enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 08:23, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 07:58
Yazdır
Bakan Bolat: Enflasyonu gelecek yıl yüzde 20'lerin biraz üzerinde kapatmak için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odası 50'nci Yıl Programına katıldı. Bakanlar, oda üyelerine plaket taktim etti. Programda konuşan Bakan Bolat, "Türkiye 16 çeyrektir büyüyor değerli arkadaşlar. Bu badirelerin olduğu ortamda bile milli gelirimiz 1,2 trilyon doları aştı. Bu yıl sonu itibariyle inşallah 1.3 trilyon doları dahi görebiliriz. Kişi başına milli gelirde 13 bin 230 doları aştık. Yılsonunda 14 bin 500- 15 bin doları görebileceğiz. İhracatta mallarda 262 milyar dolar, hizmetlerde 112 milyar dolara ulaştık. Turizmde 60 milyar dolara ulaşıyoruz. Milli gelirimizin yarısını dış ticaret oluşturmakta. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Lütfen başardıklarımızı, elde ettiklerimizi küçümsemeyelim. Bunlar önemli başarılardır. Ama bu millet daha fazlasını hak ediyor" dedi.

'GELECEK YIL ENFLESYONU YÜZDE 20'LERİN BİRAZ ÜSTÜNDE KAPATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Enflasyonla ilgili de konuşan Bakan Bolat şöyle dedi:

"Sıkı para politikalarıyla, taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. Ve hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana yüzde 48 buçuğa geriledi. TÜFE bazında. Dezenfilasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak. Ve Allah'ın izniyle gelecek yıl bu zamanlar enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

'TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİNE 700 MİLYON DOLAR FİNANSMAN SUNUYORUZ'

'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere sunduklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Sanayimizin ikiz dönüşümünde; kamunun yalnızca teşvik sağlayan değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım sergilediği Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunuyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun üst düzey temsilcileriyle de sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar dolar finansman sağlaması hedefiyle hazırlanan ortak beyannameyi dün imzaladık. Ülkemizin sanayisi için tarihi bir adım. Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Konya Sanayi Odası üyelerine takdim edilen plaketlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber