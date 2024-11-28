Motokuryelere toplum güvenliği ayarı

İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısından ise kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.



Her önüne gelenin kurye olmasını önlemek içinse Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.



Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi vatandaşların kapılarını açtığı kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.



SOSYAL GÜVENCE GELİYOR

Esnaf kurye modeliyle yani kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışacak. Böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olabileceği de öğrenildi.

ANLIK İŞLER YAPIYORLAR

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon, kayıtdışılarla birlikte ise 2 milyona yaklaşan bir motokurye sayısına ulaşıldığını belirtirken, sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

Kayıtdışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığının altını çizen Tomris, sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan neredeyse herkesin öncelikli olarak motokuryeliğe başladığını anlattı.



Tomris ayrıca son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyimli motokuryelere uyuşturucu taşıttığını belirterek, bazen motokuryelerin bilmeden de uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini belirtti.



ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK

Tomris, "Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor" dedi. Çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle örneğin evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor" diye konuştu.

GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAMIZ GEREK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin, "Motorlu kurye sayısında pandemiyle beraber çok ciddi bir artış oldu. Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütüyoruz. Bunlar evlerimize kargo getiriyorlar, güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.



BARIŞ ŞİMŞEK