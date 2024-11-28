Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak

Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, önümüzdeki dönemde enflasyon artış hızındaki yavaşlama ile birlikte Merkez Bankası'nın dövize yönelik müdahalelerinin azalacağını söyledi.

Bloomberg'in toplantıya katılan bankacıları kaynak göstererek verdiği habere göre Akçay, finansal istikrar göstergelerinin daha istikrarlı hale gelmesinin müdahale ihtiyacını azaltacağını söyledi.

Akçay, piyasa mekanizmalarındaki bazı aksaklıklar nedeniyle Merkez Bankası'nın müdahale etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"GENEL DURUŞ ÇOK SIKI KALACAK"

Akçay, "Para politikasındaki gevşemenin kesintisiz olmasına gerek yok. Ancak gevşeme hızı değişse bile genel duruş çok sıkı kalacak." dedi.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Akçay, TL'nin şu andaki değerinin endişe yaratmadığını, buna karşılık reel bir değer kaybı olması halinde enflasyon beklentilerinin yeniden kötüleşebileceğini söyledi.