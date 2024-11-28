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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi başladı. Kira zamlarına direkt olarak etki eden enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 09:33, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:33
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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte, sözleşme yenileme zamanı gelen kiracılar, güncel TÜFE oranı üzerinden zam yapacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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