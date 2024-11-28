TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ekimde yüzde 10,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat yüzde 7,2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7,2, ithalat yüzde 2,4 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ekim ayında yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan, 22 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artarak 22 milyar 151 milyon dolardan, 22 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ekim ayında 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artarak 44 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 10,5 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ekim ayında yüzde 77,5 iken, 2024 Ekim ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 30,1 azaldı

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ekim döneminde yüzde 69,0 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,7'ye yükseldi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,2 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 68,2, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,4 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,6 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 795 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 562 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 294 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 159 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 97 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 381 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 490 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 537 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 242 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 117 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 772 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 278 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 37 milyar 423 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 499 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 22 milyar 186 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 585 milyon dolar ile İtalya, 13 milyar 526 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 3,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,2 artarken, ithalat yüzde 1,1 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'dir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8'dir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,0'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ekim ayında 21 milyar 459 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 21 milyar 459 milyon dolar, ithalat yüzde 0,7 azalarak 27 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 14,5 azalarak 6 milyar 891 milyon dolardan, 5 milyar 892 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ekim ayında yüzde 75,0 iken, 2024 Ekim ayında yüzde 78,5'e yükseldi.

İhracat 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 195 milyar 818 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 195 milyar 818 milyon dolar, ithalat yüzde 7,6 azalarak 262 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 28,8 azalarak 93 milyar 699 milyon dolardan, 66 milyar 718 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ekim döneminde yüzde 67,0 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya yükseldi.