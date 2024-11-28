Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.12'de oldu. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.