Zap'a kilit vuruldu: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Aktürk, bu kapsamda - Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1362'si Irak'ın 1249'u Suriye'nin Kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2.611 ulaştığını ifade etti.

Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları neticesinde; toplam 1.128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3.146 mayın/EYP temizlenmiş, 1.317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2.408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir.

Tuğamiral Aktürk, hudutlara ilişkin şunları kaydetti:

Aktürk, Hudutlarda yoğun ve etkin tedbirlerin sağlandığını belirterek "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90.479 olmuştur. dedi.

"Ülkemizin daveti ile Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5+5 Ortak Askeri Komisyon heyetini bugün Bakanlığımızda ağırlıyoruz.

Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır.

Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Bakanlığın 21 Kasım'da Bangledeş'i , 22 Kasım'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini, 25 Kasım'da Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreterini Makamlarında ağırladıklarını bildirdi.

Gazza'de olanlara ilişkin Aktürk, Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.





EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Zeki Aktürk TSK'nın sayısının ve kapsamının her geçen yıl artan tatbikatlarla birlikte etkinliklerini ve caydırıcılığının arttığına dikkat çekti.

Bu tatbikatların Aksaz/Muğla'da Türkiye-Azerbeycan, Temel Deniz Harp Nevilerine ilişkin usulleri denemek amacıyla İtalya'da, Müşterek harekatta görev yapabilme kabiliyetini artırmak maksadıyla Türkiye İspanya ve Norveç'te, Yine NATO kapsamında Estonya'da Siber Savunma ile İstanbul'da On Guard Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. dedi.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk, Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını bildirdi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda, -Uzman Erbaş Temini" başvuruları 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvuruları 18 Kasım- 6 Aralık, Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvuruları 28 Kasım- 28 Aralık, 2024 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecektir. ifadelerini kullandı.