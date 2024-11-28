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HPV Bölge Laboratuvarı sayısı 12'ye çıkarılacak

Sağlık Bakanlığınca, rahim ağzı kanserinin (serviks) gelişmesinden sorumlu olan Human Papilloma Virüs (HPV) testlerinin ücretsiz yapılabildiği Ulusal ve Bölgesel HPV Laboratuvar sayısı, yıl sonuna kadar 7'den 12'ye çıkarılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 11:36, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:38
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HPV Bölge Laboratuvarı sayısı 12'ye çıkarılacak

Rahim ağzı kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında dünyada dördüncü, Türkiye'de ise onuncu sırada yer alıyor.

En son yayımlanan resmi verilere göre, Türkiye'de rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5 olarak gerçekleşiyor ve bir yılda 2 bin 300'den fazla kadına, rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor.

Rahim ağzı kanseri önlenebilen ya da erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türü olarak tanımlanıyor. Human Papilloma Virüs (İnsan Papilloma Virüsü-HPV) ile ilişkili en yaygın hastalık olan rahim ağzı kanserinin neredeyse tümü HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişiyor. Bu nedenle HPV'nin tespiti, kanserin erken teşhisini kolaylaştırıyor.

- "Taramalar yerli HPV-DNA kitleri ile yapılıyor"

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından Toplum Temelli Kanser Tarama Programı kapsamında, rahim ağzı kanserine yönelik tarama programı yürütülüyor. Bu bağlamda, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile tarama yapılıyor.

Toplum tabanlı kanser taramaları, birinci basamak sağlık tesislerinin yanı sıra mobil kanser tarama araçlarıyla vatandaşlara bulundukları yerlerde ücretsiz olarak yapılıyor. Halen, aile sağlığı merkezlerinin dışında 360 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile 46 mobil kanser tarama aracıyla kanser tarama hizmetleri veriliyor.

Rahim ağzı kanseri taramaları, 2 Ocak 2023 itibarıyla yerli HPV-DNA kitleri ile yapılıyor ve bu kitlerle 14 yüksek riskli tip analiz ediliyor.

Rahim ağzı kanseri taraması kapsamında alınan tüm örneklerin analizi, ulusal ve bölge laboratuvarlarında yapılıyor.

Rahim ağzı kanseri taraması kapsamında alınan tüm örnekler, Ankara'da bulunan Ulusal HPV Laboratuvarının yanı sıra Adana, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Van ve İzmir'de hizmete açılan HPV Bölge Laboratuvarları'nda analiz ediliyor. Analiz sonuçları, vatandaşlara e-Nabız sisteminden iletiliyor.

Hizmetlerin güçlendirilmesi için bölge laboratuvarları sayısının yıl sonuna kadar 7'den 12'ye çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan, HPV laboratuvarlarında bu yılın 9 ayında 840 bin numunenin analizini gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan vakalar, her ildeki teşhis merkezlerine yönlendirilerek tedavileri başlatıldı.

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