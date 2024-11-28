Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor

Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Başkanı Cuma Paksoy, teknik personelin maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Paksoy, kamuda görev yapan mühendis, mimar, tekniker ve diğer teknik personelin maaşlarının, yoksulluk sınırının çok altında olduğunu belirterek bu durumun ciddi bir haksızlık ve adaletsizlik yarattığını ifade etti.

Özellikle son yıllarda maaşlar arasındaki uçuruma dikkat çeken Paksoy, 30 yıllık bir mühendis için mevcut maaşın 57.918 TL olduğunu, buna karşın eşdeğer meslek gruplarının maaşlarının ek ödemelerle birlikte 120.000 TL'nin üzerine çıkabildiğini söyledi. Bu farkın, teknik personelin emeğiyle bağdaşmadığını ve motivasyon kaybına yol açtığını vurguladı.



"Teknik personelin emeği karşılıksız kalmamalı"



Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Başkanı Paksoy, yaptığı açıklamada, teknik personelin üstlendiği kritik görevler çerçevesinde ülkenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasında hayati bir rol oynadığını belirtti. Paksoy şunları söyledi: "Teknik personel, bilişim, enerji, sanayi, ulaşım, sağlık, maden, alt-üst yapı, tarım ve orman gibi birçok alanda kritik görevler üstleniyor. Bu kişiler, ülkenin kalkınması için her gün büyük sorumluluklar taşıyor. Ancak, bu katkılar yeterince takdir edilmiyor ve teknik personelin bilgisi ve fedakarca üstlendikleri kritik görevlerin karşılığı göz ardı ediliyor." Öte yandan Paksoy, maaşlarındaki düşüklük ve eşitsizliğin, teknik personelin ulusal ve uluslararası alanda daha iyi imkanlar aramasına neden olduğunu vurguladı.



Beyin Göçünü Önlemek İçin Acil Maaş Düzenlemesi



Açıklamasında beyin göçüne dikkat çeken Paksoy, buna maaşlardaki eşitsizliğin yol açtığını vurguladı.

Paksoy, "Ülkemizdeki teknik personelin, ulusal ve uluslararası standartlarla kıyaslandığında daha düşük maaşlar alması, onların emeklerinin karşılığını alamadıkları hissine yol açmaktadır ve bu durum orta vadede nitelikli çalışanların yurtdışına gitmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu durum ülkemiz için büyük bir kayıp ve devletin bu kaybı engellemek amacıyla maaş artışları ve düzenlemeler yapması gerekiyor. Beyin göçünü engellemek için teknik personelin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerekiyor. Eğer bu düzenlemeler yapılmaz ve nitelikli mühendisler ve teknik personeller bilgisi ile emeğinin karşılığını alamazsa, daha yüksek maaşlarla çalışmak için orta vadede ülkemizi terk edecektir. Bu durum, ülkemiz için büyük bir kayıp anlamına gelir" diye konuştu.



Maaş Artışları ve Emeklilik Düzenlemeleri



Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Paksoy, 30 yıllık bir mühendis için maaş artışının 57.918 TL'den en az 105.000 TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu artışın sağlanabilmesi için 375 sayılı KHK'deki ek ödeme oranında yapılacak 50 puanlık bir artışın ve "Teknik Sorumluluk Ödemesi" adı altında ilave bir ödemenin eklenmesinin gerektiğini ifade etti.

Paksoy, "Bu düzenleme ile teknik personel, ekonomik anlamda bir nebze olsun rahatlayacak olsa da aldığı sorumluluklar ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, yapılacak iyileştirmenin kesinlikle hak edilen değerin altındadır" dedi.

Paksoy, emekli maaşlarının reel açlık sınırının altında olmaması gerektiğini belirterek mevcut emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurguladı. Bu maaşların, emekli olan teknik personelin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli olmadığını ifade etti. Bu amaçla, "5434 ve 5510 sayılı kanunlara bir ek madde eklenerek, emekli maaşlarına ilave bir ödeme yapılmasının gerekli olduğunu" kaydetti.

Açıklamasının devamında şunları söyledi: "Böyle bir düzenleme ile şu anda 26.000 TL civarında olan emekli maaşlarının, yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerekiyor. Bu sayede, emekli olan teknik personelin yaşam standartları iyileştirilmeli ve geçim zorlukları hafifletilmeli. Bu tür düzenlemelerin, emekli olan teknik personelin ekonomik güvencelerini artırarak, yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geçim zorluklarının hafifletilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu iyileştirmelerin Ocak 2025 itibariyle yapılmalı ve teknik personelin maaşları, eşdeğer meslek gruplarıyla aynı seviyeye getirilmeli."



"Meslek Kanunu Düzenlemesi"



Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Paksoy, ülkemizde halihazırda 1938 yılında yapılan Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun'un yürürlükte olduğunu, söz konusu Kanunun günümüz şartlarında meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarının korunması noktasında artık yeterli gelmediğini ifade etti. Paksoy, "Çağın gereklerine uygun, modern, teknik personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilimsel ve akılcı bir yaklaşımla ülkemizde mühendislik ve mimarlık mesleğinin icrasını daha iyi noktalara getirebilecek bir MESLEK KANUNU düzenlemesinin acilen yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, maaş artışı ve emeklilik düzenlemeleri sadece teknik personelin haklarını korumakla kalmayıp, ülkenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına da katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Paksoy, hükümete "Adil maaş düzenlemeleri" yapılması çağrısında bulundu ve "Teknik personel, ülkesine en büyük katkıyı sağlamak için çalışırken, hak ettiği değeri görmelidir. Bu düzenlemeler ülkemiz için bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.



''Kamudaki Mühendisler ve Teknik Hizmet Sınıfı Konfederasyon Çatısı Altında Birleşiyor''



Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Paksoy, 8 hizmet kolunda kurulan Mühendis Tek-Sen Sendikalarının konfederasyon olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Paksoy, sendikaların tek çatı altında birleşmeyi hedeflediklerini ve bunun, mühendisler, mimarlar, teknikerler ve diğer teknik personelin haklarını daha etkili bir şekilde savunmalarına olanak tanıyacağını vurguladı.

Paksoy, "Mühendis Tek-Sen'in konfederasyon oluşturması, özellikle teknik personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Meslek Kanunu talepleri, maaş artışları ve sosyal haklar gibi konularda daha güçlü bir temsil gücü elde edilmesini sağlayacaktır.

Bu süreç, aynı zamanda teknik personelin ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi imkanlar elde etmelerini sağlayabilir.

Sonuç olarak, Mühendis Tek-Sen Sendikalarının konfederasyon kurma yolundaki adımları, mühendisler ve teknik personel için büyük bir fırsat sunuyor. Bu birleşme, hakların daha güçlü bir şekilde savunulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlardaki eşitsizliklerin giderilmesi için önemli bir adım olacak."



İşte Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Paksoy'un açıklaması



"Kamuda görev yapan mühendis, mimar, tekniker ve diğer teknik personelin maaşlarının yoksulluk sınırının çok altında olması, ciddi bir haksızlık ve adaletsizlik yaratmaktadır. Özellikle son yıllarda maaşlar arasındaki uçurum giderek büyümekte. Bugün, 30 yıllık bir mühendis için maaş 57.918 TL iken, eşdeğer meslek gruplarında bu rakam, ek ödemelerle birlikte 120.000 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Bu durum, teknik personelin emeğiyle bağdaşmamaktadır ve doğal olarak iş barışı kaybına yol açmaktadır.

Teknik personel, bilişimden sağlığa, enerjiden ulaşıma kadar birçok alanda ülkemizin kalkınmasında kritik görevler üstleniyor. Ancak, bu katkılar maalesef yeterince takdir edilmemekte ve karşılıkları yok sayılmaktadır. Eğer bu durum devam ederse, orta vadede nitelikli mühendisler ve teknik personel, daha yüksek maaşlarla çalışma fırsatları için ülkemizi terk etmek zorunda kalacaklardır. Bu da ülkemiz için büyük bir kayıp olur.

Maaş artışları yapılmadığı takdirde, beyin göçünü engellemek imkansız hale gelir. Ocak 2025 itibariyle maaşların en az 105.000 TL'ye çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Bunun için 375 sayılı KHK'deki ek ödeme oranında 50 puanlık bir artış ve 'Teknik Sorumluluk Ödemesi' adı altında ilave bir ödeme yapılmalıdır. Bu 2 maddenin uygulanması, teknik personelin ekonomik anlamda kısmen rahatlamasına yardımcı olur, ancak daha iyi çalışma koşulları ve hak ettikleri değer için bu adımların yetersiz olduğunu da belirtmek isterim.

Ayrıca, emekli maaşlarının da reel açlık sınırının altında olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Mevcut emekli maaşları, teknik personelin geçimini sağlamasına yetmiyor. 5434 ve 5510 sayılı kanunlara ilave bir madde eklenerek, emekli maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması sağlanmalıdır.

8 hizmet kolunda kurulan Mühendis Tek-Sen Sendikaları olarak konfederasyon olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu birleşme, haklarımızı daha güçlü bir şekilde savunmamıza olanak tanıyacak. Mühendisler, mimarlar, teknikerler ve diğer teknik personel, daha iyi çalışma koşulları, maaş artışları ve sosyal haklar konusunda tek çatı altında birleşerek daha güçlü bir temsil gücü elde edecektir."