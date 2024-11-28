Trendyol hakkındaki rekabet soruşturması sonuçlandı

Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Trendyol hakkındaki rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, çevrim içi pazaryeri alanındaki uygulamaları gerekçesiyle DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'ye (Trendyol) yönelik açılan soruşturmayı sunulan taahhütleri dikkate alarak sona erdirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 12:19, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:25
Yazdır
Trendyol hakkındaki rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'ye çok kategorili e-pazaryeri pazarında satıcıların kullanımına sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Şirket tarafından 2021 sonunda uygulamaya geçirilen otomatik fiyatlandırma mekanizmasının, esasen satıcılar arasındaki satın alma kutusunda (buybox) yer alma yarışını otomatikleştirmek için öngörülmüş bir sistem olduğu belirtilen açıklamada, "e-Pazaryerlerinde satış yapan binlerce satıcı bulunduğundan, aynı ürünün birden fazla satıcı tarafından satılması kaçınılmazdır. Bir kullanıcı satın almak istediği ürünü ararken yüzlerce mağazanın aynı anda sıralanması alışveriş deneyimini zorlaştırabileceğinden pazaryerleri 'buybox' uygulamasını geliştirmiştir. 'Buybox', en temel anlatımla, aynı ürünün birden fazla satıcısı varsa bu ürünleri tek bir başlıkta toplamaktadır. Böylece belirlenen algoritma metrikleriyle hem müşterilere maksimum fayda sağlayacak olan hem de 'buybox'ı kazanan satıcı, o ürün aratıldığında ilk sırada çıkmaktadır. Bu sistemle sıralanan satıcı listesinde kullanıcı 'Sepete Ekle' veya 'Şimdi Al' butonuna tıkladığı an, 'buybox'ı kazanmış olan satıcının ürünü sepete eklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Soruşturma sona erdirildi

Otomatik fiyatlandırma mekanizması kapsamında satıcılara "Buybox Fiyatına Eşitle", "Buybox Fiyatının Altında Kal" ve "Buybox Fiyatının Üstünde Kal" şeklinde seçenekler sunulduğu ve satıcıların isterlerse fiyatlarını bunlar vasıtasıyla otomatik şekilde güncelleyebildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bir kuralın belirlenme süreci satıcıların inisiyatifindedir ve referans fiyat olarak 'buybox'ı kazanan satıcının fiyatı baz alınmaktadır. Soruşturmaya konu endişeler, ileriki süreçlerde otomatik fiyatlandırma mekanizmasının ve özellikle 'Buybox Fiyatına Eşitle' kuralını kullanan satıcı popülasyonun genişlemesi durumunun ve mekanizmanın istenen sonuçları sağlayarak optimal biçimde işlemesinin sonucunda, satıcıların perakende fiyatlarını farklı seviyelerde belirleme olasılığının azalması ve platformlarda listelenen ürün fiyatlarında kümülatif etkiye bağlı olarak fiyat katılaşmasına yol açılabileceği noktasında yoğunlaşmıştır. Soruşturma dönemi devam ederken Trendyol tarafından taahhüt sunma talebinde bulunulmuş olup, sunulan taahhütler, rekabet sorunlarını gidermekte yeterli görülmüş ve kanunun ilgili maddesi uyarınca bağlayıcı hale getirilerek 3 Ekim 2024 ve ilgili Kurul kararı ile soruşturma Trendyol bakımından sona erdirilmiştir."

- Şirket Rekabet Kuruluna 3 yıl rapor sunacak

Sunulan taahhüt metni kapsamında DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ, satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulmayla aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecek.

Şirket, otomatik fiyatlandırma mekanizması kapsamında kural tanımlanırken belirli satıcıyı/satıcıları hedeflemeye imkan tanımayacak, mekanizmadan "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece "Buybox Fiyatının Altında Kal" ve "Buybox Fiyatının Üstünde Kal" seçeneklerini sunacak. Buna ek olarak "Buybox Fiyatının Altında Kal" ve "Buybox Fiyatının Üstünde Kal" seçeneklerini de "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneğiyle aynı sonuca yer vermeyecek şekilde (yüzde ve tutar bakımından yüzde sıfır ya da sıfır lira altında kal ya da üstünde kal yazılamaması gibi) düzenleyecek.

"Buybox" kriterleri bakımından, satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacak şirket, satıcıları otomatik fiyatlandırma mekanizmasının özellikleri hakkında bilgilendirecek. Ancak satıcılarla otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecek.

Şirket, otomatik fiyatlandırma mekanizmasının işleyişine ilişkin eğitim içeriğini satıcıların erişimine sunacak, çalışanlarına soruşturma kapsamındaki endişeler ve sunulan taahhütler kapsamında rekabet hukuku eğitimleri verecek.

DSM, taahhütlere uyumun izlenebilmesini temin amacıyla 3 yıl Rekabet Kurumuna rapor sunacak.

Taahhütler, kısa kararın şirkete tebliğini takiben 60 gün içinde uygulamaya geçirilecek ve taahhütlerin tümü otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulamada kaldığı sürece geçerliliğini koruyacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber