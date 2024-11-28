Polisi arayıp annem hareketsiz yatıyor dedi, gerçek ortaya çıktı

Olay, 24 Kasım 2024 tarihinde Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sırt üstü bir şekilde yerde hareketsiz halde yatan 79 yaşındaki anne M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesini, oğlu öldürmüş

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde E.İ. nin ellerinde şişkinlik olduğunu tespit etti. Bunun üzerine oğul E.İ., akşam annesiyle kısa bir süre tartışma yaşadığını ve daha sonra uyuduğunu, sabah kalktığında ise annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını ifade etti. Şüphelinin annesiyle tartıştığı, bir süre sonra bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darpedilen kadının daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli E.İ., daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.