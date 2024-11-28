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Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 820 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Alıma ilişkin duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 13:52, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:55
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Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 820 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.

Üzen, alıma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Gelir Uzman Yardımcılığı alımı çok soruluyordu... Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sordum.

Bakanlık, 820 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

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