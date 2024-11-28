Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu

Gelir Uzman Yardımcılığı alımı çok soruluyordu... Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sordum. Bakanlık, 820 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcılığı alımı çok soruluyordu... Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sordum.

Üzen, alıma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

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