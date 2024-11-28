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Türk Büro-Sen: Memurların yüzde 83'ü geçinemiyor!

Türk Büro Sen'in 10-17 Kasım tarihleri arasında; Metropol ve sahil bölgelerinde görev yapan üyelerine yönelik düzenlediği anket sonuçları ekonomik daralmayı gözler önüne serdi. Türk Büro-Sen'in anketi, büyükşehirlerdeki memurların %83'ünün maaşlarıyla geçinemediğini ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 14:33, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:45
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Türk Büro-Sen: Memurların yüzde 83'ü geçinemiyor!

'Çözüm için büyükşehir tazminatı ve kira yardımı talep ediliyor'

Türk Büro-Sen, Büyükşehirlerde ve sahil bölgelerindeki üyelerine yönelik yapmış olduğu anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre; Memurların büyük çoğunluğu ekonomik dar boğazda olduğu ve Büyükşehirledeki kira maliyetleri yükünün altında memurların ezildiği belirtildi.

Türk Büro-Sen'in yayımlamış olduğu anket şöyle:

Türk Büro-Sen, 10-17 Kasım tarihlerinde metropol ve sahil şeridindeki illerde görev yapan 2000 üyesiyle bir anket düzenledi. Çalışmada, memurların yaşam şartları, gelir durumu ve harcama alışkanlıkları incelendi. Bölgesel geçinme şartlarını dikkate almayan 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren mevcut maaş sistemindeki çarpıklığa dikkat çekmek için gerçekleştirildiği belirtilen anketin sonuçlarına göre; memurların büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu ortaya koydu.

MEMURLARIN %83'Ü GEÇİNEMİYOR

Ankete katılan memurların %83,2'si maaşlarının yaşamlarını sürdürmeye yetmediğini belirtti. Gelirlerinin %74,2'si gıda ve kiraya harcanıyor. Bu oran, kredi borçlarıyla birleşince tatil ve sosyal yaşama neredeyse hiç bütçe kalmadığı görülüyor.

YÜKSEK KİRALAR VE ARTAN GİDERLER MEMURLARIN BELİNİ BÜKÜYOR

Memurların %52,7'si kirada otururken, bunların %69,5'i 20.000 TL ve üzeri kira ödüyor. Özellikle Muğla gibi sahil şehirlerinde kira bedellerinin 20.000-35.000 TL'ye ulaştığı ve 35 memurun maaşına icra konulduğu, 15 memurun tahliye davasıyla karşılaştığı ifade edildi.

GEÇİM SIKINTISI MEMURLARI İSTİFAYA ZORLUYOR

Ankete göre, memurların %55,3'ü tayin talep ederken, bu taleplerin %56,8'i ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Büyükşehirlerdeki zorlayıcı yaşam koşulları, istifalara da yol açıyor. Örneğin, Muğla ve ilçelerinde görev yapan 55 zabıt katibi ve mübaşir, geçim sıkıntısı nedeniyle istifa etti.

BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Türk Büro-Sen, büyükşehir ve sahil illerinde memurların yaşadığı ekonomik zorlukların kamu hizmetinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Anket sonuçlarını ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ileteceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Türk Büro-Sen, memurların geçim sorunlarının çözümü için "büyükşehir tazminatı" ve "kira yardımı" talebinde bulundu.

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