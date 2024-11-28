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Hasan Arat'ın istifa kararı hisseleri uçurdu!

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın Futbol A.Ş'deki görevinden istifa etmesinin ardından borsada dikkat çekici bir değişim yaşandı. Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan hisseler arasında Beşiktaş ikinci sırada yer aldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 14:13, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:13
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Hasan Arat'ın istifa kararı hisseleri uçurdu!

Beşiktaş'ta yaşanan istifa krizlerinin ardından siyah-beyazlı kulübün hisse senetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Hasan Arat'ın Futbol A.Ş'den istifa kararının ardından, kulübün borsadaki hisseleri yüzde 7.66'ya kadar yükseldi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ ARTIŞLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.04'lük bir artışla 9.639,77 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.35, holding endeksi ise yüzde 0.81 oranında değer kazandı.

Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1.25 ile gıda-içecek sektörü olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1.75 ile madencilik sektörü oldu.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİNDE YÜZDE 7.66'LIK ARTIŞ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse senetleri, Hasan Arat'ın istifa açıklaması sonrası yüzde 7.66'lık bir artışla zirve yaptı. Gün sonunda Siyah-Beyazlıların hisseleri ortalama yüzde 4.5 değer kazandı.

YÖNETİMDE KRİZ VE İSTİFALAR

Beşiktaş'ta son dönemde Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından yönetim içinde ciddi değişiklikler yaşandı. Önceki gün Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı. Bugün ise Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan görevinden ayrıldı.

HASAN ARAT İSTİFA ETTİ, HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Hasan Arat başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrası, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kulübün hisse senetlerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisseler arasında Beşiktaş ikinci sırada yer aldı. Siyah-Beyazlı kulüp, yaşanan krizlere rağmen borsadaki hareketlilikle dikkat çekti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

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