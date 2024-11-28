Eylem yapan madencilerden yürüyüş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme duyurusuna karşı eylem yapan maden işçileri, 9'uncu günde Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yapılan görüşmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiğini söyledi.

Bakanlığın yapacağı değişikliklerin işçilerin geleceğini garanti altına almadığını savunan Akçul, "Bu nedenle Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüme kararı aldık." dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da, kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak ihaleye konu alanların ve çalışanların taleplerinin değerlendirileceğini bildirdi.