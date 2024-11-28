AK Parti, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ve erken seçim çağrılarına nasıl yaklaşıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan hakkındaki çağrılarına ilişkin olarak Elitaş, "40 yıldan fazla bir süredir vatandaşlarımızın canına kasteden terör örgütünün bitmesi, kardeş kavgasına dönüştürülmek için aranan fırsatı yok etmek için ne gerekiyorsa yapılması gerekir," dedi.

Bahçeli'nin yaptığı çağrının temsil ettiği misyon açısından çok önemli bir söylem olduğunu belirten Elitaş, "Bu söylemi birileri farklı noktalara çekerek siyasi rant elde etmeleri milli bir duruş şekli değildir. Türkiye'nin huzuru için söylenen bir söz olarak değerlendirmek herkes için önemlidir" diye konuştu.

Elitaş, DEM Parti ile İmralı görüşmesinde muhatabın devlet olduğunu belirterek, sürecin hangi aşamada olduğunu bilmediğini söyledi:

"Ancak Bahçeli'nin ilk çağrısına, hem dağdaki baronlardan hem Türkiye'deki DEM Parti'den aynı paralelde bir açıklama olduğunu gördük. Onlar İmralı'dakini tamamen dışlamış. O bu eylemlerin dışında diye. Terör eylemlerinin faaliyetlerinin devam edeceği yönünde bir mesaj iletmeye çalıştılar"

Elitaş, İmralı ile Ankara arasında bir görüşme yapılması ihtimaline ilişkin soruya, "O devletin yapacağı bir iştir. Ben 'mümkündür ya da 'mümkün değildir' diyemem. Bakılır, duruma göre değerlendirilir," diyerek yanıt verdi.

Yeni Anayasa için AK Parti ne öngörüyor?

Cumhuriyet tarihinde yapılan dört anayasadan ikisinin (1921-1924) parlamento tarafından diğer ikisinin ise askeri darbe ile hazırlandığını hatırlatan Mustafa Elitaş, mevcut 1982 Anayasa'nın Türkiye'nin sırtında bir yük olduğunu belirtti.

"21. yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılının içerisinde bulunduğu dönemde darbe anayasasıyla idare edilmek kadar yanlış bir şey yoktur. Sırtımızda bir yüktür, sırtımızda bir kamburdur. Bu lekeden kurtulmak gerekir. 28. Dönem parlamentosu bu şerefli görevi yerine getirmek mecburiyetindedir. Bununla ilgili biz AK Parti olarak Meclis Başkanımız TBMM Başkanı olarak siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyorlar."

Yeni anayasa çalışmaları için bütün ön yargıları bir tarafa bırakmak gerektiğini dile getiren Elitaş, "1982 darbesinin ortaya çıkardığı anayasadan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapılması, demokrasiyi taçlandırmak adına en önemli adımlardan birisidir" dedi.

Mevcut anayasa maddelerinin çok kez değişime uğradığını hatırlatan Elitaş, "100'den fazla madde değişti ama adı hala darbe anayasası. O darbe anayasasının ortadan kaldırılabilmesi için demokrasiye inanmış siyasi partilerin oturup azami müşterekle birleşerek bu kamburdan, bu lekeden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarması gerekir. Bizim ettiğimiz gayret budur. Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden bir siyasi partinin darbeyle ortaya çıkan bir anayasa ile idare edilmeyi içine nasıl sindiriyor bilmiyorum" diye konuştu.

Öcalan çağrısı üzerinden DEM Parti ile Anayasa'yı geçirme iddiası

Mustafa Elitaş, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrılarının DEM Parti ile birlikte Anayası meclisten geçirme pazarlığı iddialarını ise kesin bir dille reddetti.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı böyle spekülatif faaliyetlerde bulunmaz. Ona buna elma şekeri göstererek, 'Gel sana şunu vereyim, bunu yapayım, şu Anayasa'yı değiştir, sayın Cumhurbaşkanımızı bir kere daha seçtireyim' moduna girmez. 'Önce ülkem' der, ona göre hareket eder. Ülkenin menfaati neyse onun ilgili gayretlerini ortaya koyar ve yapar."

2012 yılında dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek döneminde bir çalışma yapıldığını hatırlatan Elitaş, o çalışma üzerinden ilerlenebileceğini ifade etti.

"Orada 65-66 madde üzerinde uzlaşılmıştı. Şimdi 66 madde ve diğer maddelerde aynı kalmak üzere yeni bir anayasa parlamentodan geçirilebilir."

Anayasa'da değişiklik çalışmalarına ilişkin olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmeye devam ettiğini belirten Elitaş, darbe anayasasından kurtulmak için parti olarak hazır olduklarını ifade etti.

"Meclis başkanımız siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etti. Onlardan dönüşler ne aşamada bilmiyorum. Ama biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak darbe anayasası kamburunu üstümüzden atacak her türlü faaliyete hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

'Erken seçim çağrıyla değil, parlamento kararıyla olur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel'in son dönemde yaptığı erken seçim çağrılarına ilişkin olarak da AK Parti'nin gündeminde erken seçim olmadığını ifade etti.

"Erken seçim çağrıyla olmuyor. Parlamentonun kararıyla oluyor. Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'tan itibaren 2028 yılının Mayıs ayına kadar milletten yetkiyi almıştır. O yetki çerçevesine görevine devam edecektir. Şu anda seçimlere 3,5 yıl civarında bir süre var. O süreyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

"Sayın Özgür Özel '2025'te erken seçim yapalım, 2026'yı geçersen şöyle olmaz, bu teklifim şu ana kadardır' falan diyor... 2028 yılına kadar millet Sayın Cumhurbaşkanı'na bir net mühür vermiştir. O çerçevede de devam edecektir. Kararı da parlamento verir."