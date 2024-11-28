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Uraloğlu: Discord ile ilgili itiraz sürecini devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Süreç tamamlandığında mahkemeye yeniden başvurabilirler." dedi. NTV'ye konuşan Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında olduklarını da açıkladı. Motokuryelerle ilgili de yeni hazırlık var. Amaçsa hem kuryelerin hem de tüketicinin kişisel verilerini korumak

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 16:26, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:29
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Uraloğlu: Discord ile ilgili itiraz sürecini devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye'de yeniden erişime açılacağını söyledi.

Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için çaılması mümkün olacak." dedi.

DISCORD'UN İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.

"Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı." diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye'de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhattap almıyorlardı. Şimdi 'neleri çıkarmamızı istersiniz' diye muhatıpız."

SOSYAL MEDYAYA YENİ DÜZENLEME YOLDA

NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

"Mevzuat eksikliğinden kimse yararlansın istemiyoruz." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal medya düzenlemeleri ilgili bakanlar seviyeside zaman zaman bir araya gelip bunları tartışıyoruz. Bu tür düzenlemelerin de yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz ve bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Makul zamanlar içerisinde belli düzenlemeler yapacağız."

MOTOKURYELERE DÜZENLEME GELİYOR

Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme de yolda. Bakan Uraloğlu, hem motokuryenin hem tüketicinin haklarını koruyacak bir adım atmayı planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, "Belli düzenlemeler koyarak bu insanları korumamız lazım. Mesai saatinden tutun da günlük ne kadar çalışabileceğine, hangi mesafeleri gidebileceğine kadar.. Bu onları korumaya yönelik bir çalışma gerekiyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Belli sorumluluklar getirmemiz gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Bakan Uraloğlu, 2025'te köprü ve otoyol ücretinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artmayabileceğini de söyledi.

"Tekrar oturup konuşacağız. İlla yeniden değerleme oranına uymamız gerekmiyor." diyen Bakan Uraloğlu, "Onun altında olabilir, üstünde olabilir ama elbette o bir kriterdir. Dikkate alacağız. Aralık'ın 15'inden sonra biraz kafa yorar netleştiririz." şeklinde konuştu.

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