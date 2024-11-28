Öğretmeni tabancayla yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (31) kucağında bebeğiyle katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki K.Ç.K. (43) katılmadı.

Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, savunmasında, olayı kasıtlı yapmadığını iddia etti.

Müştekinin, birlikteliklerini eşine söylemekle tehdit ettiğini öne süren sanık, "Müşteki bana psikolojik şiddet uyguluyordu. Olay günü okula gittim, silahla kendimi öldürecektim, müşteki üzerime kapandı, o esnada silah ateş aldı. Şu an 3 çocuğum babasının yanında. Müştekiyle ilişkimden olan kızım ise benim yanımda ve hasta. Müşteki bebeğime bakmıyor. Bu süreçte her şeyimi kaybettim. 10 aydır diğer çocuklarımı göremiyorum. Mağdurum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki avukatı ise olayın kasıtlı yapılmadığını belirterek, müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığı ifade etti.

Müştekinin kati raporunun beklendiğini belirten mahkeme heyeti, sanığın oy çokluğu ile tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda görevli öğretmen K.Ç.K, 5 Şubat'ta kendisiyle konuşmak için okula gelen Ş.A. tarafından tabancayla vurulmuştu.

Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.