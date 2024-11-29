Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı

Güven Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne dün ehliyet raporu almak için giden R.K, aile hekiminin kan vermesi gerektiğini söylemesi üzerine masanın üzerindeki eşyayı etrafa saçıp hakaret ve tehditte bulunmuştu. Zanlı, polislerce gözaltına alınmıştı.

"Mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Ehliyet raporu almak için gittiği Güven Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde dün taşkınlık çıkardığı için gözaltına alınan R.K'nin (39) polisteki işlemleri tamamlandı.

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