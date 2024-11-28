Yerlikaya'dan 'emniyet şeridi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından emniyet şeridi ihlallerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya, trafikte emniyet şeridinin yalnızca ambulans, itfaiye ve polis araçlarının acil durumlarda kullanması için ayrıldığını hatırlattı.

"Umudumuz, senin gibi Umut'larımızda"



Aferin sana Umut'çuğum.



Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir.



Sen 4,5 yaşında. pic.twitter.com/wE24pVRTa9 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2024

Paylaşımında, bir vatandaş tarafından çekilen ve emniyet şeridini ihlal eden araçların görüldüğü videoya da yer veren Yerlikaya, "Aferin sana Umut'çuğum. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda..." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtti.

"Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir"

Tüm sürücülere çağrıda bulunan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir." dedi.