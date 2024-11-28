1,5 yaşındaki bebek yatağında ölü buldu

Burdur merkezde bulunan Recep Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne, 1.5 yaşındaki kızı Fatma Nur Halaf'ı yatağında hareketsiz bir şekilde görünce durumu eşi Ahmet El Halaf'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ DURUM BULUNMADI

Eve gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde küçük kızın ölümünde şüpheli bir durum olmadığının anlaşılması üzerine Halaf'ın cenazesi morga kaldırıldı. 1.5 yaşında ki Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu ve gün içinde toprağa verileceği öğrenildi.